Un huitième groupe parlementaire créé à l'Assemblée nationale, un record

Jamais l'Assemblée n'avait connu autant de groupes parlementaires. Seize députés venus d'horizons divers – radicaux, centristes, autonomistes corses et déçus de La République en marche – ont annoncé, mercredi 17 octobre, la création d'un groupe baptisé Libertés et territoires. Un groupe parlementaire, qui exige la présence d'au moins 15 députés, permet notamment d'être doté d'un secrétariat, d'un budget propre et d'un accès privilégié aux séances de questions au gouvernement.

8e groupe à l'Assemblée, la photo de la nouvelle famille. « Libres de voter ce que l'on veut, de dire ce que l'on veut. La verticalité du Président exigeait une réponse forte, le « nouveau » monde n'est pas sorti des postures ».

"Ce n'est pas un groupe de plus, c'est un groupe qui va être utile, de 16 députés", a déclaré le centriste Philippe Vigier, coprésident de la nouvelle formation aux côtés du radical Bertrand Pancher. "Nous sommes un groupe de propositions et de solutions qui s'opposera frontalement lorsqu'il y aura des mauvais chemins et des mauvaises réformes, qui soutiendra si jamais il y a des textes qui vont dans le bon sens", a-t-il ajouté.

Comme lui, plusieurs membres de ce nouveau groupe viennent de l'UDI comme Charles de Courson et Yves Favennec. D'autres, comme François-Michel Lambert et Paul Molac, ont été élus sous l'étiquette La République en marche. Jean-Michel Clément, qui a quitté le parti présidentiel après avoir voté contre le projet de loi Asile et immigration, appartient aussi à ce nouveau groupe, de même que l'ex-député LREM M'jid El Guerrab. On trouve aussi les radicaux Sylvia Pinel et Olivier Falorni, ainsi que l'ancien socialiste François Pupponi. Les députés corses Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani, Paul-André Colombani font également partie de cette formation éclectique.