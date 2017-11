Remaniement : Christophe Castaner "veut poursuivre" son action au gouvernement, où il "ne pense pas avoir démérité"

Il "veut poursuivre" son action au sein du gouvernement, où il "ne pense pas avoir démérité". Récemment élu à la tête de La République en marche, le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, a annoncé au micro de RMC, jeudi 23 novembre, qu'il souhaitait rester à son poste.

"Le remaniement ministériel est annoncé dans les heures qui viennent, j'ai entendu mon collègue ministre de l'Intérieur évoquer le fait que ça puisse être aujourd'hui. Donc je serai amené à évoluer dans mes fonctions", a encore expliqué Christophe Castaner.

Je ne pense pas avoir démérité, même si j'ai pris une responsabilité, bénévole, celle d'un militant plus engagé encore à La République en marche. Ça n'enlève rien ni à mon engagement militant ni à ma volonté de servir au bon endroit. Christophe Castaner sur RMC

"Etre le plus utile possible"

"Je souhaite être le plus utile possible. Aujourd'hui je le suis dans l'action gouvernementale", a insisté Christophe Castaner. "C'est un peu prétentieux de dire cela, mais évidemment je ne veux pas gêner l'action gouvernementale. Donc quelle que soit la décision qu'ils [Emmanuel Macron et Edouard Philippe] prendront, elle sera la bonne."

L'opposition critique l'éventuel maintien de Christophe Castaner au poste stratégique des Relations avec le Parlement, après son élection au poste de délégué général du parti majoritaire.