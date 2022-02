Présidentielle : "Avec vous chaque jour", un nouveau tract pour Emmanuel Macron, toujours pas officiellement candidat

Édité à 500 000 exemplaires, ce nouveau tract a pour slogan "Avec vous chaque jour", façon de dire que le quinquennat a amélioré le quotidien des Français. "Depuis 2017, détaille le prospectus, Emmanuel Macron agit sans relâche : pour votre pouvoir d'achat, pour votre santé, pour votre sécurité, pour votre emploi..." La photo le montre de dos, "au contact" avec des Français, lors d'un bain de foule.

>> A lire aussi : Présidentielle 2022 : quel Premier ministre pour Macron II ?

Pour autant, le chef de l'État retarde encore son entrée officielle en campagne. Vue la faiblesse des oppositions, "il a intérêt à temporiser le plus possible", juge un pilier de la majorité. Jusqu'au 4 mars, la date limite de dépôt des 500 signatures ? Ouest France l'a demandé au président le 11 février. Il n'a dit ni oui ni non mais ne l'a pas exclu non plus. "Les jeunes avec Macron" ont en tout cas repoussé au moins d'une semaine la publication, initialement prévue dimanche 13 février, d'une pétition et d'une lettre ouverte appelant à un second mandat.

Tenir le secret le plus longtemps possible

Déclaration la semaine prochaine... ou celle d'après, tâtonne encore le premier cercle.

"Il a moins de fourmis dans les jambes qu'en décembre", constate un soutien qui devine désormais chez le président davantage une envie de record : tenir le plus longtemps possible. Y compris pendant le Salon de l'Agriculture, qu'il inaugure le 26 février et où se taire sera un vrai défi.