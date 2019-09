VIDEO. François de Rugy : "Je pense avoir été un peu la victime expiatoire des 'gilets jaunes'"

Invité sur le plateau de "C à vous", mardi 3 septembre, François de Rugy est revenu sur sa démisson du gouvernement et a estimé avoir été "un peu la victime expiatoire des gilets-jaunes."

Pour l'ancien ministre de la Transition écologique, ce qui lui est arrivé est l'exemple d'un phénomène plus large de "défiance" envers la classe politique. Selon lui, le mouvement des "gilets jaunes" est une vague qui a failli emporter les institutions démocratiques de notre pays. Et je pense avoir été "d'ailleurs un peu la victime expiatoire des gilets-jaunes." Anne-Elisabeth Lemoine lui a alors demandé d'expliquer plus en détails cette analyse, qu'il justifie comme "une pulsion de rejet de la politique, de ceux qui gouvernent, et parfois même de haine", a-t-il précisé. "Quand vous êtes dans ce régime où on est là à relativiser le fait que la violence soit utilisée dans la vie politique, que la haine soit le moteur, c'est assez grave".