DIRECT. François de Rugy "conserve bien évidemment la confiance" du gouvernement

: Peu importe de rencontrer des gens importants. On n'offre pas du vin à 500 euros la bouteille avec l'argent du contribuable.

: C'est le problème numéro 1 en France... Le contrôle... On peut empiler les lois à foison, pas de contrôle = abus.

: Lamentable ! Je ne pensais pas que les hommes politiques de LREM seraient différents mais ils restent des hommes et ne peuvent s'empêcher de profiter d'une manne quand il y ont accès. Si LREM est vraiment différent, et sous réserve que ces révélations soient vraies, j'espère que les sommes seront remboursées et les coupables punis après avoir été exclus du parti (poids lourds ou non).

: Quand on demande de faire des efforts aux Français, on évite ce genre de situation, même pour une représentation, c'est scandaleux.

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à réagir à l'affaire révélée par Médiapart concernant des dîners luxueux qu'aurait organisés François de Rugy avec des fonds publics.

: Voici un extrait de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres et dans laquelle François de Rugy est revenu sur les accusations de Médiapart concernant une dizaine de luxueux dîners organisés avec des fonds publics.





: François de Rugy "conserve bien évidemment la confiance du président de la République et du Premier ministre", assure Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres.

: "Naturellement, je me tiens à la disposition de la déontologue de l'Assemblée nationale pour répondre à toutes questions de sa part."







: "Quand on est président de l'Assemblée nationale, on a une fonction de représentation importante, qui consiste à rencontrer énormément de gens", assure-t-il, citant en premier lieu "les députés" ou "des homologues étrangers" mais aussi "des universitaires, des médias, chefs d'entreprises".

: Le ministre de la Transition écologique fait valoir son bilan de président de l'Assemblée nationale, évoquant les baisses des dépenses effectuées pendant son mandat.

: "Il y a manifestement une présentation tendancieuse des choses dans cet article (...). C'est un parti pris militant qui est l'habitude de ce site internet. Ce n'est pas une présentation neutre des faits."



"Je comprends que cela puisse interpeller les Français", a réagi l'ancien président de l'Assemblée nationale. Assurant être un fervent défenseur de la transparence, il met en doute l'objectivité de Mediapart, à l'origine des révélations. Il s'exprime à l'issue du Conseil des ministres.

: "On peut se fixer un code de bonne conduite, contrôler la qualité des convives, plafonner les dépenses de vin par exemple. Et surtout, il faut mettre en place une commission qui contrôle à chaque fois ces frais de bouche, je suis étonné qu'actuellement personne ne contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, il y a des abus."



Entre 2017 et 2018, l'ancien président de l'Assemblée nationale a organisé avec son épouse de fastueux dîners à l'hôtel de Lassay. Une pratique anormale, selon l'association Anticor.

: Bonjour @anonyme. Puisque vous mentionnez le journaliste Jean-Michel Aphatie, présent à l'un de ses dîners, je me permets de passer sa réaction aux révélations de Mediapart. Il a réagi à un tweet, lequel rappelait que le journaliste se félicitait de ne pas participer à des dîners avec les politiques.

: Ce nouveau "dossier" concernant un membre de la macronie est proprement scandaleux à différents niveaux. En effet si on peux à la limite comprendre ce genre de dépenses à des fins diplomatiques ou pour le "rayonnement " du pays, quand on voit la liste des invités (Jean-Michel Aphatie...) on est loin de l’intérêt de la République (mais dans doute proche d’intérêt électoralistes !) De plus, ces fastes sont l’œuvre d’un monsieur qui est prompt à donner des leçons aux petits citoyens que nous sommes... ou à ses adversaires politiques (comme monsieur Fillon, qu’il a contribué à tuer politiquement).

: Les voix s'élèvent pour demander le départ du ministre de la Transition écologique, François de Rugy,accusé par Mediapart d'avoir, avec son épouse, organisé une dizaine de luxueux dîners avec des fonds publics.

: Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy,et sa femme sont accusés par Mediapart d'avoir organisé une dizaine de luxueux dîners avec des fonds publics. Selon un journaliste du Monde.fr, l'affaire fait des vagues jusque dans le propre camp du ministre.