VIDEO. François de Rugy dénonce une "présentation très tendancieuse" de Mediapart

"Je comprends évidemment que cela puisse interpeller les Français." François de Rugy s'est expliqué, mercredi 10 juillet, sur les dîners privés fastueux à l'hôtel de Lassay lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le ministre de la Transition écologique et solidaire a dénoncé des "propos mensongers" de Mediapart, une "présentation très tendancieuse" et un "parti-pris militant". "Il n'y a pas eu de dîners entre amis", a-t-il affirmé.

"J'ai toujours agi pour plus de transparence, s'est défendu François de Rugy. Je l'ai fait quand j'étais simple député, d'abord dans l'opposition puis dans la majorité. Et je l'ai fait en tant que président de l'Assemblée nationale." Et d'insister : "Je réponds toujours aux questions", soulignant qu'il avait répondu par écrit aux interrogations de Mediapart.

Mercredi matin, sur France Inter, François de Rugy a "assumé" ces dîners, évoquant la nécessité de sortir de sa "bulle politique" : "Nous n'avons rien à nous reprocher."