Européennes : un clip du gouvernement fait polémique

Un clip, produit par le gouvernement pour les réseaux sociaux, se présente comme un appel citoyen pour amener les jeunes à voter aux élections européennes. Mais l'opposition y voit une vidéo de propagande de La République en marche (LREM). Pour les Insoumis, ce clip n'est pas à la hauteur du débat des élections européennes.

Une vision en phase avec celle du président

Mais la présence de Matteo Salvini et Viktor Orban, dirigeants d'Italie et de Hongrie, fait polémique, car elle illustre des propose récents d'Emmanuel Macron qui déclarait le 31 octobre dernier : "L'Europe est face à un risque, celui de se démembrer par la lèpre nationaliste et d'être bousculée par des puissances". La majorité ne répond pas à la polémique et préfère parler des enjeux des élections à venir. Propagande électorale ou pas, ce clip gouvernemental a au moins l'avantage de lancer la campagne aux élections européennes

