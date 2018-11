VIDEO. Elections européennes : pourquoi le clip du gouvernement est critiqué à gauche comme à droite

Un clip comme on en voit beaucoup sur internet. Une musique dramatique, des images brutes, des choix binaires comme : "Immigration : maîtriser ou subir ?". Un clip qui se conclut avec les leaders populistes, l'Italien Salvini et le Hongrois Orban, accompagné de ces mots : "Europe : union ou division ?". Ce clip est commandé par le gouvernement français pour sensibiliser les jeunes aux futures élections européennes. Un clip qui colle étrangement avec la stratégie annoncée par Emmanuel Macron, pour des élections qu'il juge être une opposition entre populistes et progressistes.

Une polémique politique

Pour la gauche, avec ce clip, le gouvernement ne fait que de la propagande. "Il est populiste, il est orienté et il a une visée : favoriser un parti, celui du président", selon Rachid Temal, sénateur socialiste du Val-d'Oise. Mais les proches du gouvernement se défendent en expliquant que ce clip est destiné uniquement à internet. Avec ce clip, le gouvernement récolte une polémique politique.

Le JT

