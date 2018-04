Des militants LREM agressés par des personnes cagoulées, dans un restaurant de Montréal

Plusieurs agresseurs ont fait irruption au milieu d'une réunion du comité local de La République en marche, dans un restaurant de Montréal (Canada).

Des agresseurs cagoulés et violents. Une réunion du comité local de La République en marche, qui se tenait dans un restaurant de Montréal (Canada), jeudi 12 avril, a été interrompue quand des manifestants masqués sont entrés et ont agressé les membres du parti. Un membre de LREM a été hospitalisé, après avoir été jeté à terre, et des clients du restaurant où se tenait le rassemblement ont reçu du gaz lacrymogène dans les yeux, ont raconté à l'AFP un membre de LREM et une témoin.

Cette témoin a raconté à l'AFP avoir vu débarquer "six à huit personnes cagoulées". "On pensait que c'était des anarchistes qui se rendaient à une manifestation", en les voyant marcher dans la rue, avant de réaliser qu'ils rentraient dans le restaurant. "Ils chantaient 'bonne fête Emmanuel'", puis se sont dirigés dans la salle occupée par LREM et "ça a brassé, on a entendu des verres cassés, on a vu quelqu'un à terre se faire agresser. Et quand (les manifestants) sont repartis, ils ont aspergé des clients de poivre de Cayenne", un gaz irritant.

Ils disaient "défendre les cheminots, les étudiants et les paysans"

Selon un communiqué du parti, les manifestants disaient "défendre 'les cheminots, les étudiants, et les paysans en lutte'" dans un contexte social tendu en France. "Les agresseurs ont manifesté une grande violence, visant directement nos adhérents, et touché physiquement plusieurs d'entre eux", affirme un communiqué de LREM évoquant "une quinzaine d'individus cagoulés". "Les policiers se sont déplacés" à une réunion du parti français et "certaines personnes ont porté plainte" pour agression, a confirmé une porte-parole du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Une enquête de police a été ouverte.

Le comité local LREM a depuis recçu des messages de soutiens d'autres groupes locaux, dont "Les Républicains de Montréal" ou encore les "Insoumis Montréal".