Rafle du Vel d'Hiv : "Ce tweet est là pour lancer l'alerte", affirme Mathilde Panot après la polémique

Son tweet continue de faire des vagues. Dimanche 17 juillet 2022, Emmanuel Macron a commémoré le 80e anniversaire de la Rafle du Vel d'Hiv en inaugurant, en compagnie de rescapés, un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare de Pithiviers (Loiret), d'où sont partis huit convois pour Auschwitz-Birkenau.



>> Vel'd'Hiv : Mathilde Panot critique "un président qui rend honneur à Pétain" et provoque un tollé au sein de la classe politique

La veille, la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot a reproché, sur Twitter, à Emmanuel Macron d'avoir "rendu honneur à Pétain" en 2018, suscitant des réactions indignées dans la majorité. "Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel d'Hiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN", a tweeté samedi Mathilde Panot.

Sur franceinfo, lundi 18 juillet, Mathilde Panot est revenue sur la polémique indiquant que "Ce tweet est là pour lancer l'alerte" : "Une commémoration est un "moment d’hommage" aux victimes, mais "c'est aussi un moment où nous devons pointer des responsabilités", estime Mathilde Panot.

.Voulant "clarifier", Mathilde Panot s'est expliqué : "S'il y a devoir de mémoire, il y a aussi devoir de vigilance sur les résurgences (de l'antisémitisme). Ce que j’ai voulu dire avec ce tweet, c’est qu’il y a 89 députés RN à l’Assemblée et qu’il n’est pas admissible comme l’avait dit le président en 2018 de rendre hommage à Pétain", précisant avoir fait ce tweet "pour lancer l'alerte."

"Où voyez-vous que je compare Macron et Pétain ? Bien sûr que non Emmanuel Macron n'est pas Philippe Pétain. Expliquez-moi où est-ce que j'ai fait un signe égal. Le tweet est une manière de rendre hommage et de lancer l'alerte", estime la députée LFI Mathilde Panot.