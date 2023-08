L'eurodéputée française Véronique Trillet-Lenoir est morte à l'âge de 66 ans

Le président du groupe Renew Europe, Stéphane Séjourné, rend hommage à un "modèle d'intégrité", qui avait fait "de la santé des Européens et de notre sécurité sanitaire son combat".

L'eurodéputée Véronique Trillet-Lenoir est morte à l'âge de 66 ans, a annoncé mercredi 9 août le président du groupe Renew Europe, Stéphane Séjourné. "Modèle d'intégrité, Véronique avait fait de la santé des Européens et de notre sécurité sanitaire son combat, en s'appuyant sur son expérience universitaire et son parcours de patricienne hospitalière qui était internationalement reconnu", a salué sur Twitter le responsable politique. En fonction depuis juillet 2019, l'élue siégeait parmi les macronistes au Parlement européen.

Véronique Trillet-Lenoir, cancérologue de profession, avait mené de front une carrière hospitalière et universitaire. Elle avait été présidente du directoire du Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes entre 2013 et 2020. Elle était entrée en politique en 2015 en se faisant élire conseillère régionale d'opposition d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur la liste socialiste conduite par Jean-Jack Queyranne. Soutien d'Emmanuel Macron dès 2017, elle avait été élue sur la liste Renaissance lors des élections européennes deux ans plus tard.

Véronique Trillet-Lenoir siégeait à Bruxelles et à Strasbourg au sein de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. "Son humanité, sa bienveillance et sa générosité qui étaient connues de tous étaient un vrai supplément d'âme pour notre délégation", a rappelé Stéphane Séjourné, en faisant valoir que "sa dignité et son courage face à la maladie forcent aujourd'hui notre respect".