Matignon lance un audit sur un de ses services dont le management est jugé "brutal" par certains anciens collaborateurs

Que se passe-t-il au sein du cabinet de Matignon ? Une "mission d'audit" a été lancée par celui-ci sur le fonctionnement de son service d'information du gouvernement (SIG), dont le management est jugé "brutal" par plusieurs anciens collaborateurs, a appris l'AFP vendredi, confirmant des informations du Monde.

Cette mission "sera confiée à un cabinet extérieur et indépendant, spécialisé dans les questions de qualité de vie au travail", a précisé Matignon à l'AFP.

Le cabinet du Premier ministre alerté par l'article du "Monde"

Le cabinet du Premier ministre affirme avoir été "alerté par un article du Monde sur des allégations de relations de travail inappropriées au sein du SIG" visant son directeur Michaël Nathan, mais qu'aucune "information ou alerte d'aucune sorte n'était remontée jusqu'alors sur le fonctionnement de ce service".

Michaël Nathan a réfuté auprès du Monde les accusations et se décrit comme "un directeur exigeant mais juste". "J'écoute l'avis de mes collaborateurs, je partage ma vision et mes interrogations, en toute confiance et en toute franchise. (...) S'il y a pu avoir des discussions franches et parfois des divergences de points de vue, je démens toute méthode de management brutal", a-t-il dit au journal.