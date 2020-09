Société : le congé paternité passe à 28 jours

Il sera bientôt possible pour les pères de famille de profiter plus longtemps de leur bébé. La durée du congé paternité devrait passer de 14 à 28 jours. "Pour moi, c’est la plus belle chose que j’ai vécue et c’est vrai que rallonger le temps […] va permettre de se poser", témoigne Marc Boucharie, récent papa. Cette décision, qui suit les recommandations d’un rapport d’experts pour le bien-être de l’enfant, devrait permettre à la France de rattraper une partie de son retard sur les autres pays européens.

Un progrès notable

"Les papas étaient quand même un peu exclus, et c’est la maman qui était tout le temps en relation avec son bébé, et le papa avait très peu de temps pour en profiter", ajoute la pédiatre Rita Ajami-Sammouri, de l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris. 80% des Français étaient favorables à cette réforme. Cet allongement sera pris en charge par la Sécurité sociale, en plus des trois jours accordés par l’employeur à tous les salariés. Une partie de ce congé devrait devenir obligatoire.

