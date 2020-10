Rénovation énergique : la prime Rénov concerne tous les propriétaires

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Pour financer la rénovation énergétique de votre logement, le dispositif "Ma Prime Rénov" peut vous aider. Une trentaine de travaux sont listés par le Ministère de la Transition écologique, comme l'isolation thermique des fenêtres, l'installation d'une chaudière ou encore l'isolation du toit. Tous les propriétaires, co-propriétaires et bailleurs pourront en disposer. Les critères sont, le revenu fiscal de référence, lieu d'habitation et nature des travaux.



Quelles sont les démarches à suivre ?

Le dispositif est plus avantageux pour les plus modestes, selon le gouvernement. Pour un couple avec enfant et un revenu annuel de 30 500 euros, ce sera 10 000 euros de prime Rénov pour remplacer une chaudière. Une personne seule avec 30 000 euros annuel, ne bénéficiera que de 3 500 euros d'aides pour isoler ses combles et installer une pompe à chaleur. Quelles sont les démarches à suivre ? La première étape consiste en une simulation sur le site du gouvernement puis la demande officielle sur site "Ma Prime Rénov". La prime sera versée après les travaux réalisés.

