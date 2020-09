Relocalisation : l’État annonce 1 milliard d’euros

Le gouvernement prévoit de consacrer un milliard d’euros dans les secteurs clés pour la relocalisation. Il y a quelques années, cette ligne de production de brosses à dents était en Chine et mettait l’entreprise en difficulté. Le repreneur a choisi de tout relocaliser à Beauvais, dans l’Oise. Olivier Remoissonenet, directeur de la Brosserie Française, explique : « Le fait de ne plus être dépendant du « made in ailleurs » nous a permis de lancer une multitude de produits qu’on aurait pas imaginés il y a encore sept ans ».

15 milliards d’euros sont sur la table

Revenir en France a un coût. En résulte des licenciements, de 78 salariés l’entreprise est passée à 24. « On était une petite famille à force de travailler ensemble, on crée des liens, puis on a dû remonter les manches », témoigne Angélique Brebant, employé de la Brosserie. Une mutation que le patron et ses salariés ont dû mener sans aide. Pour relancer l’économie, le gouvernement veut mieux accompagner les relocalisations industrielles. 15 milliards d’euros sont sur la table, dont 1 milliard d’euros d’aides directes. Pour les obtenir, il faut déposer un projet sur un site dédié. Les critères de sélection sont encore flous mais les secteurs ciblés sont connus : agroalimentaire, santé, électronique ou encore les objets connectés.

