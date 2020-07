DIRECT. Remaniement : le gouvernement de Jean Castex face aux questions des députés et sénateurs

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REMANIEMENT

: Laurent Berger, leader de la CFDT, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il refuse de se prononcer sur la composition du nouveau gouvernement et attend de voir les actes. Il salue la création d'un ministère délégué à l'Insertion : "C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur", insiste Laurent Berger. Mais il souligne que cette ministre, Brigitte Klinkert, "est aussi la personne qui avait demandé du bénévolat aux bénéficiaires du RSA, ce à quoi je suis totalement opposé", précise le syndicaliste.

: Parmi ces infographies, je vous propose aussi de découvrir qui sont les ministres qui cumulent leur portefeuille avec un mandat d'élu local.









: Savez-vous que la doyenne du gouvernement est l'une des nouvelles venues de l'exécutif ? Que les énarques ne sont qu'une poignée parmi les ministres ? Que trois départements sont particulièrement représentés au gouvernement ? Découvrez-le dans cet article.

: Le gouvernement de Jean Castex s'apprête à faire son baptême du feu à l'Assemblée nationale, à 11 heures, avec sa première séance de questions au gouvernement. Mais connaissez-vous bien les nouveaux membres de l'exécutif ? Je vous propose neuf infographies pour les découvrir.









: Les quotidiens régionaux sont partagés entre résultats du bac et remaniement. Restons sur le nouvel exécutif. "Au boulot !", lance La Dépêche du Midi tandis que La Voix du Nord estime que les nouveaux ministres sont "à peine installés" et "déjà très attendus".









: Libération estime que ce nouveau gouvernement est "mâle parti". Le quotidien met en une le nouveau ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, et le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Action et des Comptes publics. Le journal souligne que le premier est "un pourfendeur du mouvement #MeToo" et que le second est "l'objet d'une enquête pour viol". En effet, comme nous l'expliquons dans cet article, la nomination de Gérald Darmanin à l'Intérieur est très critiquée.





: Faisons un arrêt au kiosque pour s'attarder sur les unes du jour. Le remaniement ministériel figure toujours en bonne place. Le Figaro raconte le "blues des macronistes historiques", tandis que Le Parisien / Aujourd'hui en France revient sur l'ombre de Nicolas Sarkozy qui plane sur cette nouvelle équipe gouvernementale.









: Il est un peu plus de 6 heures, le café est chaud, faisons un premier rappel des titres :



• Le gouvernement de Jean Castex sera sous le feu des questions au gouvernement. Elles sont prévues à l'Assemblée nationale à 11 heures puis au Sénat à 15 heures.



• Les oraux de rattrapage du bac débutent aujourd'hui. Le taux de réussite s'élève pour l'instant à 91,5%, un record. Et il faut s'attendre à un taux de réussite final encore plus élevé après ces oraux de rattrapage. Retrouvez les résultats avec notre moteur de recherche.





• La pandémie est loin de faiblir. Plus de trois millions de cas de Covid-19 ont été recensés en Amérique latine et aux Caraïbes depuis le début de l'épidémie, dont plus de la moitié au Brésil. Les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, continuent de battre des records de contaminations avec 60 000 nouveaux cas pour la seule journée de mardi.



• L'enveloppe dévolue aux revalorisations des salaires des personnels soignants (hors médecins) à l'hôpital augmente d'un milliard, à 7,5 milliards d'euros, a annoncé hier soir Jean Castex.