DIRECT. Covid-19 : la liste des pays en zone rouge s'étend à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Un centre de vaccination contre le Covid-19 a été vandalisé à Lans-en-Vercors (Isère) la nuit dernière, rapporte Le Dauphiné Libéré. Les intrus ont vandalisé les lieux en ouvrant les lances à eau. Selon le quotidien régional, des croix de Lorraine ont été taguées sur les murs.

: Ou encore à Narbonne, et là encore, selon un journaliste sur place, les rangs des cortèges sont bien garnis.

: Plusieurs centaines de personnes ont également battu le pavé à Quimper, souligne Ouest-France.

: Plusieurs manifestations hostiles au pass sanitaire sont prévues un peu partout en France. Comme ici à Pau.

: Midi ! Votre estomac gargouille, ça doit être votre faim d'actualité !



• De nouvelles mesures entrent en vigueur dès minuit pour les voyageurs non-vaccinés arrivant du Royaume-Uni, du Portugal ou encore de Grèce, avec l'obligation de présenter un test PCR de moins de 24 heures. De nouveaux pays comme la Tunisie rejoignent la liste rouge des pays à risques.



• Tour de vis dans les Pyrénées-Orientales : le préfet annonce la fermeture des bars et restaurants à 23 heures pour freiner le rebond épidémique.



• L'incendie d'un immeuble dans les quartiers nord de Marseille a fait au moins 3 morts et 13 blessés. Les victimes se sont jetées par la fenêtre pour échapper aux flammes.



Le bilan des terribles inondations qui ont frappé l'Allemagne grimpe à 133 morts, annonce la police locale. En Belgique, le bilan s'établit à 20 décès.

: @EmmA Non, en revanche, vous devrez porter un masque pendant votre promenade et vous n'aurez pas le droit de consommer de l'alcool dans l'espace public.

: Les bars et restaurants ferment à 23h dans les Pyrénées Orientales. Mais un couvre-feu est-il imposé ? Si j'ai envie de me promener après 23h, je peux toujours ?

: Si vous habitez Montauban, Moissac et Castelsarrasin, il vous faudra désormais porter le masque dans le centre-ville. Décision prise par le préfet du Tarn-et-Garonne, relaie France 3 Occitanie.

: Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune vient de publier sur son compte Twitter un tableau récapitulant les obligations pour se rendre dans un pays étranger selon qu'il soit classé vert, orange ou rouge.

: @Audrey Non, pas pour le moment, mais cela devrait évoluer courant août avec le vote de la loi permettant aux restaurateurs de contrôler le pass sanitaire, précise Libération.

: Bonjour à tous. Je suis restauratrice avec mon conjoint du côté de Nantes et je me pose beaucoup de questions concernant l'application du pass sanitaire. J'ai bien compris que nous aurons à scanner le qr code vaccinal de nos clients mais devrons nous également demander leur pièce d'identité ? Nous ne serions pourtant pas habilités à le faire. Très belle journée à tous et gardons le moral.

: @Mam72 Non, comme vous n'aurez pas encore votre pass sanitaire (qui ne sera débloqué qu'une semaine après votre deuxième dose), il vous faudra présenter un test PCR négatif récent.

: Je recevrai ma deuxième injection le 6 août, jour de mon départ en vacances en train. Vais-je pouvoir monter dans ce train avec une simple attestation de vaccination ? Merci

: @Alex Euro Au risque de me répéter, je vous annonce que le fameux vaccin Covishield, l'équivalent d'AstraZeneca fabriqué en Inde, a été reconnu aujourd'hui par le gouvernement.

: pourriez-vous évoquer les problèmes liés aux français de l’étranger ( 3 millions de personnes): le gouvernement nous a demandé de nous vacciner dans les pays de résidence. Certains d’autres nous l’ont fait avec des vaccins (notamment AstraZeneca fabrique en Inde) qui ne sont pas reconnu en France donc pas de pass sanitaire, d’autres comme moi sommes revenu en France nous faire vacciner mais n’avons pas de carte vitale active et de compte améli. Nous sommes bloqués comme les assurés temporaire dans une situation kafkaïenne- certains réussissent à avoir le fameux code QR mais la plupart sont bloqués pour des raisons techniques qui dépassent l’entendement! Certaines personnes ne peuvent pas avoir leur deuxième dose… toujours rien d’annoncer sur ce sujet! Les français de l’étranger se sentent profondément oublier par ces nouvelles mesures! Beaucoup d’entre nous n’ont pas vu leur famille depuis 18 mois et aujourd’hui nous sommes privés du passé sanitaire alors que vacciner! Je croyais que le but était de pousser à la vaccination et beaucoup de français de l’étranger en France n’arrive pas à se faire vacciner pour des raisons informatiques! Pourquoi ne pas simplifier cette situation! De même pour les étrangers résidents en France! Je vous apporte ce témoignage car les cas sont très nombreux et la frustration est importante: ameli renvoie au centre de vaccination qui renvoie à Ameli…. Et ainsi de suite!

: @Nifa Elle n'a pas encore été mise à jour (depuis le 1er juillet), mais vous pouvez la trouver en cliquant sur ce lien.

: Bonjour. Avez vous un lien vers cette fameuse carte? Merci

: @EnPaysBas Si je comprends bien votre question, vous vous demandez si le raccourcissement du délai pour obtenir le pass sanitaire, à sept jours en France, s'applique aussi aux autres pays européens. Dans ce cas, la réponse est non, pour les voyages internationaux, c'est bien le délai de deux semaines qui prévaut.

: J'ai lu des restrictions d'entrée plus strictes en provenance des Pays-Bas. Est-il vrai que pour l'entrée le calendrier vaccinal est terminé 7 jours après la 2ème vaccination ?

: @Kyotojin J'en profite pour vous conseiller la lecture de notre reportage sur la situation en Asie du Sud-Est qui paraît hors de contrôle. L'Indonésie connaît 60 000 contaminations quotidiennes, quand le Vietnam et la Thaïlande ont dû reconfiner leurs grandes villes.

: Bonjour. Au Japon aussi, on s'affaire pour rapatrier au plus vite les ressortissants japonais résidant en Indonésie.https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210717_10/

: La fameuse carte des pays à risques a été mise à jour : la Tunisie, le Mozambique, Cuba et l'Indonésie passent en rouge. "Pour les voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays, ils devront, conformément aux règles en vigueur, pouvoir justifier d'un motif impérieux, présenter une preuve de test au départ, et se conformer à l'obligation de test à l'arrivée, ainsi qu'observer une quarantaine contrôlée de 10 jours une fois sur le sol français", peut-on lire dans le décret gouvernemental.

: Si vous êtes vacciné, pas de panique, vous n'êtes pas concerné par les restrictions de circulation et le durcissement des délais pour présenter un test PCR négatif.

: Bonjour, je suis actuellement au Royaume-Uni et viens de voir l’annonce concernant les personnes non-vaccinées. Mon schéma vaccinal est complet, quelle règle s’applique dans ce cas ? Merci d’avance

: @Claudia Vous tombez bien, la France vient de reconnaître le vaccin Covishield dans un décret paru ce matin !

: Nous souhaitons avoir des informations sur le vaccin indien ASTRA ZENECA Covishield - Nos enfants expats pour un groupe français étranger sont été tous vaccinés au Canada avec le vaccin indien - deuxième dose mi juin. La France ne reconnait toujours pas ce vaccin alors que de nombreux pays européens le reconnaissent - Nous avons contacté l'ARS l'Assurance maladie et le Ministère de la Santé qui ne répondent pas - que faire ? ils sont plus de 300 concernés (chantier pour une société française) mais des millions de Français de l'étranger sont concernés. Les services de l'état ignorent notre question alors que la pression est mise sur les non vaccinés !!! merci de votre aide

: Je lis sur le site du ministère des Affaires étrangères que votre fille n'aura donc pas son certificat de vaccination complet, puisque toujours fixé à deux semaines après la deuxième dose. Elle pourrait alors avoir à s'isoler pendant dix jours.

: Bonjour, ma fille n'aura sa 2e dose que le 29/07, nous avons prévu de partir au Maroc le 08/08. Devra t-elle se confiner 10 jours ? Et pouvons-nous être remboursé de nos billets d avion ? Car prendre 15 jours de vacances pour rester confinées, non merci !!! Merci d'avance pour votre réponse 🙏🙏

: Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer la protection des élus. Ces derniers jours, "des messages de menaces à l'encontre de parlementaires et d'élus se multiplient", écrit le ministre de l'Intérieur dans une note, également adressée aux directeurs de la police et de la gendarmerie.

: Le préfet des Pyrénées-Orientales annonce la fermeture des bars, restaurants et établissements de plage à partir de 23 heures jusqu'au 2 août prochain pour freiner le rebond épidémique.

: Plusieurs mesures de limitation des déplacements internationaux entrent en vigueur ce soir, tweete un journaliste du Parisien.

: Un cluster a été détecté dans le centre hospitalier de Tahiti, où 17 patients ont été contaminées au variant Delta, souligne Polynésie La 1ère.









(POLYNESIE LA 1ERE)

: @gryselle Effectivement, si Olivier Véran en a fait l'annonce cette semaine, cette modification n'a pas encore été validée par un texte et le site du gouvernement parle toujours d'un délai de deux semaines. Cela devrait être corrigé dans les prochains jours.

: Bonjour, juste pour une petite précision par rapport à un échange que vous avez pu avoir plus bas dans le fil. Le décret d'application sur le pass sanitaire à 7j est il paru ou le sera t-il pour la mise en place des nouvelles règles la semaine prochaine ?Je constate que le gouvernement est assez spécialisé dans la publication en retard de ces décrets 🤭 Donc on est d'accord que Monsieur Véran l'a bien annoncé, que le conseil scientifique est d'accord mais je ne sais pas si c'est paru dans une loi quelconque pour l'instant ! Donc pour les évènements qui nécessitent déjà le pass, j'ai un doute sur le fait que l'allègement de la durée soit déjà effectif. Merciiii !

: @cyrille Vous avez raison sur le mode de calcul, mais je n'ai pas connaissance d'une formule du taux d'incidence estivale, qui prendrait en compte l'augmentation de la population dans les zones touristiques (comme dans les Pyrénées-Orientales par exemple, un des départements les plus touchés par le rebond épidémique).

: Bonjour france info. Vous parlez du taux d'incidence qui augmente dans le sud mais ça me paraît normal vu que la population augmente fortement et que le taux d'incidence est calculé sur la base de la population du département hors saison estivale. Avez-vous des données corrigées ?

: Ah non, Olivier Véran s'appuie sur une toute nouvelle étude française menée par l'Institut Pasteur qui a poussé le conseil scientifique à valider la réduction de ce délai à 7 jours. Il vous faut donc patienter une semaine entre votre deuxième injection et l'obtention du pass sanitaire.

: Bonjour FI, petite question sur le pass sanitaire. On est passé à 7 jours après la deuxième injection où on est toujours à 15 jours pour valider le pass?