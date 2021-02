Covid-19 : les Bouches-du-Rhône parmi les départements sous surveillance

Dans la liste des 20 départements placés sous surveillance, selon les annonces du Premier ministre Jean Castex, jeudi 25 février, figurent les Bouches-du-Rhône. Marseille obtient un sursis de quelques jours. “C’est un soulagement dans l'immédiat, explique la journaliste Gyotis Delsart, en direct pour le 19/20 de France 3 depuis la cité phocéenne. Surtout dans cette période de vacances scolaires, à Marseille et dans d’autres départements de notre région, on craignait un confinement le week-end comme cela a été mis en place dans les Alpes-Maritimes”, ajoute la journaliste.

Un taux d’incidence élevé en PACA

Le département est donc placé en vigilance renforcée tout comme le Var. “Ces derniers jours, la circulation du virus s’est accélérée, le taux d’incidence dans notre région PACA est de 304 cas pour 100 000 habitants, c’est bien plus que la moyenne nationale”, rapporte Gyotis Delsart. Jean Castex a également annoncé une concertation entre les élus de la région et les services de l'État. Un point sera fait la semaine prochaine, et un confinement le week-end sera envisagé si la situation sanitaire ne s’améliore pas localement.