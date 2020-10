Couvre-feu : le détail des mesures

Dès samedi 17 octobre, dans l’Île-de-France et huit métropoles, il ne sera plus possible de se déplacer hors de son domicile entre 21 heures et 6 heures, sauf attestation dérogatoire de déplacement. Comme durant le confinement, elle sera à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur, a annoncé Jean Castex jeudi 15 octobre.

Des exceptions

Les dérogations s'appliquent dans les cas suivants : pour des raisons professionnelles (y compris pour les livreurs de restauration), pour des motifs de santé, pour aider un proche en situation de dépendance, pour prendre le train ou l'avion, et pour sortir son animal de compagnie. En cas de non-respect, le gouvernement prévoit des sanctions dissuasives, à savoir 135 euros d'amende. Les multirécidivistes risquent jusqu'à 3 750 euros et six mois de prison. 12 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour faire respecter le couvre-feu.