Coronavirus : Marseille placée en zone d’alerte «maximale», ses élus locaux en «colère» contre le gouvernement

Des mesures de fermeture de bars et de restaurants ont été annoncées à Marseille (Bouches-du-Rhône), mercredi 23 septembre par le gouvernement. Elles sont vécues ici comme une punition, pour les clients des établissements mais aussi pour les professionnels, qui estiment être les "boucs émissaires" de cette crise sanitaire. Ils craignent des répercussions économiques considérables sur leurs établissements déjà durement touchés.

Une décision "unilatérale"

Du côté des élus, on dénonce des décisions prises sans concertation, de façon brutale. Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lui, parle d’une décision "unilatérale". Quant à Michèle Rubirola, la maire de Marseille, elle se dit très en "colère" et ne comprend pas ses mesures. Quelle sera sa réponse ? On en saura un peu plus ce matin : ces équipes organisent une prise de parole pour répondre au ministre de la Santé Olivier Véran, explique la journaliste de France Télévisions Noémie Dahan.

Le JT

Les autres sujets du JT