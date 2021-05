Baccalauréat : Jean-Michel Blanquer annonce de nouveaux aménagements

Invité du 20 Heures de France 2, mercredi 5 mai, Jean-Michel Blanquer a fait plusieurs annonces sur la tenue des épreuves du baccalauréat. Selon le ministre de l'Éducation nationale, 82% de la note du bac reposait déjà sur un contrôle continu, sauf en philosophie et pour le grand oral. Alors que les élèves demandaient de passer l'épreuve de philosophie en contrôle continu, le ministre annonce que l'épreuve terminale est maintenue, mais "on maintiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu".

Le Grand oral maintenu

Le Grand oral aura bien lieu, a insisté Jean-Michel Blanquer. "Si on a créé cet exercice, c'est parce que cette compétence, elle est fondamentale, savoir argumenter, savoir écouter, être capable de parler, tout simplement", a-t-il expliqué. Le ministre a cependant détaillé des aménagements, notamment "la capacité de venir avec un message de son professeur (...) indiquant les domaines qui n'ont pas pu être étudiés à temps". Le jury ne devrait donc pas interroger l'élève sur ce qui n'a pas pu être vu en cours à cause de la crise sanitaire.