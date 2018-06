Corrèze : une avenue Jacques et Bernadette Chirac inaugurée à Brive

Bernadette Chirac assistera à l'inauguration de l'avenue avec sa fille, Claude, à Brive (Corrèze). "Une façon de leur dire merci", pour le maire de la commune.

C'est une première. Il y aura une avenue Jacques et Bernadette Chirac en France. L'axe routier, situé à Brive, en Corrèze, sera inauguré vendredi 8 juin en fin d'après-midi, rapporte France Bleu Limousin. "C'est une façon de leur dire merci, a expliqué le maire de la ville Frédéric soulier. Ils ont tellement fait pour la Corrèze et notamment pour Brive."

Bernadette Chirac assistera à cette inauguration, avec sa fille, Claude. "Votre initiative nous touche infiniment, a écrit l'épouse de l'ancien président au maire de Brive après l'annonce de cette initiative, en octobre 2017. C'est un grand honneur pour nous et nous trouvons là l'expression de votre fidélité et sincère amitié."

Nous vous en remercions de tout cœur et c'est avec joie que nous acceptons votre proposition.Bernadette Chirac

"Habituellement, les gens ne sont plus là quand on donne leur nom à une route. Moi, je pars du principe que les gens encore là font partie de celles et ceux à qui la collectivité puisse rendre hommage en temps de vie", a expliqué Frédéric Soulié.

Cette avenue remplace l'avenue "John Fitzgerald Kennedy", nationale considérée comme la plus passante de Corrèze, avec 25 000 véhicules par jour. À ce jour, seuls trois lieux portent le nom de l'ancien président : le musée du président Jacques Chirac à Sarran (Corrèze), le musée du quai Branly - Jacques Chirac à Paris, et une rue Jack Chirac (sic) en Palestine.