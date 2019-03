VIDEO. "Quand est-ce que vous allez réagir ?" : Un collégien interpelle Emmanuel Macron sur l'écologie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il faut être doué de courage pour interpeller ainsi le président de la République. Ce jeudi 7 mars, Charlie, élève du collège de Saint-André-les-Alpes, a fait sensation avec une question teintée de reproches lors d'un échange tenu avec Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat. Au milieu des centaines de personnes présentes à Gréoux-les-Bains pour aborder le thème de l'écologie, Charlie a saisi le micro : "Je voudrais savoir ce que vous entendez par 'écologie' puisqu'encore aujourd'hui des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols", s'enquiert l'adolescent avant de poursuivre : "Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète ?" L'apostrophe lancée, quelques applaudissements et cris d'encouragements se sont fait entendre dans la salle.

La réponse du président

Très attendu sur cette question, Emmanuel Macron n'a pas omis de répondre. "Je ne peux pas, du jour au lendemain, dire : 'tout le monde passe d'un modèle à l’autre'", précise le président de la République. En effet, il soutient que la transition écologique ne peut se faire que de façon progressive même s'il admet que des "solutions plus intelligentes" peuvent être mises en place. Quant au modèle "tout-argent" pointé par Charlie, Emmanuel Macron rappelle que notre système a aujourd'hui des préoccupations environnementales bien que l'"objectif écologique" devrait être davantage intégré dans nos politiques. "Je pense qu'on peut faire plus vite, plus fort, plus loin", souligne le président.