"Il fallait avoir fait la Manif pour Tous pour être au gouvernement" estime Marine Tondelier

Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Ecologistes, était l’invitée des "4 Vérités" mardi 24 septembre.

Présente dans la matinale de France 2, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes et membre du Nouveau Front populaire, a fustigé la nouvelle composition du gouvernement, pointant notamment la présence du nouveau locataire de Beauvau, Bruno Retailleau. Pour elle, il fallait « avoir fait la Manif pour Tous pour remonter en haut de la liste des ministrables », précisant « c’est tragique ce qu’il se passe pour la France ».

« Cela laissera des traces démocratiques »

Pour la conseillère régionale des Hauts-de-France, la création d’un gouvernement sous la houlette de Michel Barnier ne représente pas le résultat des urnes, intervenues après la dissolution de l’Assemblée nationale en juin dernier et qui avait vu une victoire du NFP lors du second tour des élections législatives. Pour elle, ce schéma politique « laissera des traces démocratiques ». À quelques jours du discours général du Premier ministre, la menace d’une motion de censure est de plus en plus présente à gauche.