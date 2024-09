Gouvernement : "La nomination de Michel Barnier a précipité mon retour à Dunkerque", confie le ministre démissionnaire Patrice Vergriete

"La nomination de Michel Barnier [comme Premier ministre] a précipité mon retour à Dunkerque", confie le ministre démissionnaire des Transports Patrice Vergriete sur France Bleu Nord vendredi 20 septembre.

Le ministre démissionnaire a été en charge des Transports mais aussi du Logement, il était considéré comme faisant partie de l'aile gauche du gouvernement de Gabriel Attal. "Quand j'entends que Laurent Wauquiez, David Lisnard ou Bruno Retailleau pourraient devenir ministres, je ne me voyais pas bien siéger en Conseil des ministres à côté d'eux, donc c'est vrai que la nomination de Michel Barnier a précipité mon retour", concède-t-il.

"Je suis très content de revenir à Dunkerque"

Un conseil municipal se tiendra vendredi 27 septembre au cours duquel les conseillers municipaux devront réélire Patrice Vergriete à la tête de la ville, afin qu'il puisse retrouver son siège de maire de Dunkerque.

Il assure aussi que "l'envie de revenir à Dunkerque a dépassé l'envie de poursuivre une mission ministérielle. Disons que la nomination de Michel Barnier a aussi accéléré les choses, précipité mon retour, mais je suis très content de revenir à Dunkerque".

Patrice Vergriete ne s'est vu proposer aucun poste dans le nouveau gouvernement : "On ne m'avait pas encore proposé [de rempiler] jusqu'à présent, mais je sais qu'il y a des discussions en cours, on était en mesure de me proposer quelque chose mais ma décision était prise et c'était ridicule de pouvoir envisager quoi que ce soit, j'avais vraiment envie de revenir, donc ça a précipité les choses", conclut-il.