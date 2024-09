Gouvernement : "Comptez sur moi pour qu'il dure le plus longtemps possible", assure Gil Avérous, nouveau ministre des Sports

Sa première priorité est "l'héritage" des Jeux olympiques et paralympiques, indique le maire de Châteauroux et nouveau ministre.

Sur sa feuille de route, "le Premier ministre a voulu que le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative soit un ministère de plein exercice, on n'est pas sur un secrétariat, ni même un ministère délégué", se félicite Gil Avérous, maire de Châteauroux, dans l'Indre, et nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, invité de France Bleu Berry mardi 24 septembre.

Les priorités de son ministère seront d'abord "l'héritage des Jeux" olympiques, explique-t-il. "On a vécu des Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires sous l'autorité de Paris 2024 et de Tony Estanguet au Comité olympique. Ça a créé vraiment une envie chez l'ensemble de nos concitoyens", se réjouit-il. Le nouveau ministre constate une "augmentation des nombres de licenciés dans les clubs. Presque toutes disciplines confondues, on progresse très fortement".. Donc "il y aura cet héritage à accompagner pour que le soufflé ne retombe pas et qu'on puisse permettre aux clubs d'accueillir et de répondre à toutes les demandes".

Il devra répondre aux "difficultés très techniques de disponibilité de terrains, de sites, de créneaux, de manque d'éducateurs", "accompagner aussi les bénévoles pour que nos clubs puissent être forts".L'autre priorité de ce ministère sera d'avoir un "ministère des Sports décentralisé", c'est "une grande ambition exprimée par le Premier ministre". C'est-à-dire "d'aller au plus proche du territoire, d'avoir une grande ambition nationale des sports décentralisés".Enfin, le Premier ministre porte "une autre préoccupation sur la jeunesse, qui tient particulièrement à cœur à Michel Barnier et sur lequel il nous demande aussi d'imaginer des nouveaux dispositifs", poursuit Gil Avérous.

"Pas révolutionner les choses mais les faire avancer"

Sur la longévité du gouvernement, il assure : "Comptez sur moi pour qu'il dure le plus longtemps possible". "Je crois que mes collègues ont la même détermination que la mienne, c'est-à-dire d'exercer nos missions dans la lignée des consignes qui nous ont été données par le Premier ministre, de le faire avec modestie, avec beaucoup de bon sens et avec la volonté de faire progresser les choses, pas de les révolutionner, mais de les faire avancer", explique-t-il. "Je pense que cette manière de travailler, cette méthode-là, elle peut nous assurer de durer", conclut Gil Avérous.