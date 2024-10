Gouvernement Barnier : "Le RN est devenu la béquille du macronisme", selon le socialiste Olivier Faure

"Chacun comprendra aujourd'hui que le RN n'est pas l'alternative, il est devenu la béquille du macronisme", a dénoncé sur franceinfo le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, alors que la gauche a échoué, mardi 8 octobre, à faire tomber le gouvernement Barnier, faute de soutien du Rassemblement national.

Pour Olivier Faure, "c'est un soutien sans participation" du RN au gouvernement de Michel Barnier. "J'espère que toutes celles et ceux qui jusqu'ici ont fait le choix du Rassemblement national comprendront qu'avec le RN, ils auront la même politique avec Emmanuel Macron sur le plan économique et ils auront Retailleau 'plus plus' si c'est possible avec le RN", a-t-il affirmé.

La motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire visait à montrer que "nous sommes dans l'opposition et qu'il y avait un hold-up électoral qui a été réalisé", a poursuivi Olivier Faure.