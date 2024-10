Budget : la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, "valide le principe d'avoir une imposition plus juste"

La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, "valide le principe d'avoir une imposition plus juste" comme le propose le Premier ministre de droite, a-t-elle fait savoir sur franceinfo vendredi 4 octobre. "Le principe répond à ce que nous demandions, avoir un impôt plus juste", ajoute la socialiste. "Il est indispensable d'avoir une taxation des superprofits, et des plus riches", estime Carole Delga.

Selon les calculs du gouvernement Barnier, deux milliards d'euros d'impôts seront récoltés sur les plus riches, et huit milliards d'euros pour les 300 entreprises qui font le plus gros chiffre d'affaires.