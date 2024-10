Budget 2025 : "Michel Barnier doit le maintien à son poste au RN et le budget en est l'illustration", tance Marine Tondelier

"Michel Barnier va faire du macronisme en pire soutenu par le RN", prédit la secrétaire nationale des Écologistes. S'il n'a pas de "vision pour l'école", quand il parle "sécurité et d'immigration, il a des choses très concrètes et très précises à dire", note-t-elle.

"Michel Barnier ne doit le maintien à son poste de Premier ministre qu'au fait de contenter le Rassemblement national", dénonce vendredi 11 octobre sur France Inter Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes. La patronne des écologistes est persuadée que le parti d'extrême droite va "faire sauter à la corde" le chef du gouvernement et estime que "le budget 2025 [présenté jeudi] en est l'illustration".

Marine Tondelier évoque notamment le fait que ce projet de loi de finances pour l'an prochain prévoit de "baisser les emplois dans les écoles, mais de les augmenter dans l'armée et la justice". Elle estime que cette vision de la société portée par Michel Barnier était déjà perceptible lors de son discours de politique générale : "On avait senti qu'il n'avait aucune vision pour l'école, mais que lorsqu'il se mettait à parler de sécurité et d'immigration, il avait des choses très concrètes et très précises à dire".

L'électorat du RN, "des Français dans la galère, dupés"

La secrétaire nationale des Écologistes apporte par ailleurs son analyse sur le vote du Rassemblement national, se basant notamment sur ce qu'elle observe depuis quelques années à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) où elle combat l'extrême droite. Elle assure que "les racistes, les xénophobes ne représentent pas la majeure partie de l'électorat RN". Au contraire, elle soutient que "la plupart de ces électeurs se sont laissé berner par Marine Le Pen". Marine Tondelier accuse l'ancienne candidate RN à l'élection présidentielle d'avoir "dupé" cet électorat composé "de Français dans la galère" en donnant son veto à la possibilité d'un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire "qui aurait fait le Smic à 1 600 euros, qui aurait abrogé la réforme des retraites, qui aurait fait les premiers mètres cube d'eau gratuits". "Elle a soutenu Michel Barnier qui va faire du macronisme en pire, au service des plus puissants", lance-t-elle.

.@marinetondelier : "Le RN qui n'a jamais rien compris aux retraites ont repris notre proposition de loi, mais ils n'arriveront même pas à la voter entre eux. C'est très amateur, ils veulent être au pouvoir mais ils ne savent pas pour quoi en faire." #le69Inter pic.twitter.com/BsIUMsvLKb — France Inter (@franceinter) October 11, 2024

Marine Tondelier se montre dubitative quant à la récente position du RN sur l'abrogation de la réforme des retraites, alors que le parti d'extrême droite a "refusé de combattre la réforme des retraites dans la rue". "Le RN qui n'a jamais rien compris aux retraites a décidé de reprendre notre proposition de loi", pointe-t-elle. La patronne des Écologistes est, cela dit, persuadée qu'ils "n'arriveront pas à la voter entre eux" du fait des divisions entre "Marine Le Pen et Éric Ciotti".