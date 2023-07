"Je vais acheter une deuxième valise pour emporter mes dossiers" : comment les nouveaux ministres bousculent leurs vacances pour préparer la rentrée

Alors que le remaniement est intervenu une dizaine de jours avant les traditionnels congés gouvernementaux, les nouvelles recrues comptent mettre à profit l'été pour peaufiner leur connaissance de leur portefeuille et préparer la rentrée.

Son agenda est mouvant, elle essaie de rencontrer un maximum d'acteurs du secteur avant qu'ils ne partent en vacances." Nommée au gouvernement en charge des personnes handicapées le 21 juillet, Fadila Khattabi s'est très vite retrouvée avec un agenda de ministre, comme nous l'explique son équipe. Avec cette ancienne députée de la Côte-d'Or, ils sont huit à faire leur entrée au gouvernement d'Elisabeth Borne en plein cœur de l'été. En prenant leurs fonctions juste avant la trêve estivale, les voilà contraints de bousculer leurs agendas et programmes de vacances.

En quelques jours, six députés de la majorité, le maire de Dunkerque et un haut fonctionnaire ont été directement plongés dans le bain, avec un premier Conseil des ministres au lendemain de leur nomination, une réunion de travail à Matignon lundi 24 juillet et un nouveau Conseil des ministres le 26 juillet, le dernier avant la rentrée. A peine nommé ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier a décollé le 23 juillet pour la Nouvelle-Calédonie avec le président de la République et plusieurs de ses nouveaux collègues du gouvernement, pour un baptême du feu, alors que des élus ultramarins ont critiqué son arrivée. Les autres nouvelles recrues n'ont eu que quelques jours pour organiser leurs premiers déplacements et rencontrer leurs interlocuteurs, tout en recrutant les futurs membres de leur cabinet ministériel.

Construire une équipe en quelques jours

"La Première ministre m'a téléphoné jeudi midi [le 20 juillet], ça m'est tombé dessus, car je n'avais rien demandé et je ne m'y attendais pas du tout", se souvient Fadila Khattabi. L'ex-présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée avait prévu de rentrer une semaine dans sa circonscription, un déplacement qu'elle a annulé après le coup de fil d'Elisabeth Borne. Elle s'est ensuite rapidement attelée à la composition de son cabinet, l'équipe indispensable au travail de tout ministre. Après plusieurs entretiens, son casting est désormais "quasiment complet". "Il fallait que je puisse être opérationnelle tout de suite, car il y a de très fortes attentes pour faire respecter les droits des personnes handicapées et aller vers une meilleure inclusion", observe l'ancienne professeure d'anglais, qui a aussi dû répondre à une polémique sur le non-paiement d'heures supplémentaires à une ancienne collaboratrice.

Pour ces recrutements express, les nouveaux du gouvernement ont pu compter sur leurs collègues : "On s'échange des profils avec les ministres déjà installés, qui nous donnent des conseils et nous racontent comment ils s'y sont pris lorsqu'ils étaient à notre place", explique Thomas Cazenave, qui a quitté son mandat de député de la Gironde pour prendre le portefeuille des Comptes publics.

L'autre priorité, c'est de rencontrer une foule d'interlocuteurs avec qui ils n'ont pas l'habitude d'échanger. "J'ai vu les directions du service national universel, du service civique, et celle de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative", égrène Prisca Thévenot, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel.

"J'essaie de voir un maximum de gens avant qu'ils ne partent en vacances, ça aurait été trop long d'attendre la rentrée." Prisca Thévenot, secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel à franceinfo

"Je tenais à leur expliquer ma méthode : se voir fréquemment pour échanger à bâtons rompus. Je n'ai pas vocation à être enfermée dans mon bureau au ministère", enchaîne-t-elle, expliquant avoir rapidement calé dans son agenda un déplacement à Dourdan (Essonne) et un autre à Annecy (Haute-Savoie) sur les "colos apprenantes" et les dispositifs de loisirs et d'accueil des jeunes durant l'été.

Organiser des déplacements avant la trêve estivale

Fraîchement arrivé à Bercy, Thomas Cazenave a lui aussi senti le temps s'accélérer. "J'ai pu rencontrer toutes les directions des administrations centrales avec lesquelles je vais échanger", précise-t-il. L'ancien inspecteur des finances s'est rendu à Roissy (Val-d'Oise) pour rencontrer les douanes, puis à Nanterre (Hauts-de-Seine) dans des locaux du fisc endommagés durant les récentes émeutes.

"Il faut aller très vite sur le terrain et prendre le temps de faire connaissance avec nos interlocuteurs." Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics à franceinfo

En une semaine, Fadila Khattabi a elle aussi enchaîné les rendez-vous avec les ministres avec qui elle travaillera sur le handicap, ainsi que les parties prenantes sur ce sujet. "Cela permet de prendre la température et de présenter comment je compte travailler".

Le compte à rebours est ressenti d'autant plus fortement que la plupart de ces interlocuteurs vont ensuite partir en vacances. Celles des nouveaux entrants au gouvernement seront studieuses, avant le Conseil des ministres de la rentrée, prévu la semaine du 21 août. Les voilà astreints, comme le reste de l'exécutif, à choisir "une destination compatible avec leurs responsabilités" et à rester "en alerte et joignables", résume Fadila Khattabi.

Des vacances chamboulées ou annulées

Aucun problème pour Thomas Cazenave, qui n'a pas eu besoin de changer son programme, avec un départ prévu le 31 juillet pour des vacances familiales en Gironde. "Elles vont être plus courtes, et surtout studieuses, reconnaît le nouveau ministre. Je pars avec beaucoup de notes, de rapports et d'éléments pour travailler et préparer la rentrée." Tous se savent attendus au tournant par les acteurs de leur secteur et l'opposition, d'où une frénésie de lectures de vacances pour combler certaines lacunes ou renforcer une expertise sur des dossiers techniques. Dès l'automne, le Parlement attaquera, comme chaque année, l'examen et le vote du budget. Les sujets à potasser ne manquent pas pour le nouveau ministre délégué chargé des Comptes publics, sur "la maîtrise des finances publiques, ou comment on finance la transition écologique".

"J'ai un problème matériel de taille de bagage, pour emporter tous mes dossiers… J'essaie d'en consulter une partie en format dématérialisé, mais il va sûrement falloir que j'achète une deuxième valise." Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics à franceinfo

Celle de Fadila Khattabi est d'habitude remplie de livres, mais pas cette année. "J'emporte des dossiers sur les attentes des personnes handicapées, leurs familles et les professionnels du handicap, l'autisme, l'école pour tous, les Jeux paralympiques et le parasport". L'ancienne présidente de la commission des affaires sociales n'a rien eu à annuler non plus, car elle n'avait pas encore réservé ses vacances. Elle passera quelques jours en famille, pour se reposer "et revenir dans les meilleures conditions".

Prisca Thévenot a, quant à elle, annulé ses congés dès qu'elle a appris sa nomination comme secrétaire d'Etat à la Jeunesse. "J'avais prévu des vacances, et d'être beaucoup dans ma circonscription, mais j'ai annulé et j'ai confié mes enfants à ma famille." La députée des Hauts-de-Seine, surtout connue jusqu'ici pour son rôle de porte-parole de Renaissance, prévoit de rester sur le pont. "On peut penser que nous sommes en période de relâche, mais l'été, les acteurs du sport et de la jeunesse sont pleinement mobilisés pour assurer la continuité, avec les colonies de vacances et les dispositifs pour les jeunes". L'ancienne entrepreneuse, qui précise habiter "à vingt minutes du ministère", a prévu de consacrer son mois d'août à la préparation de la rentrée et à quelques déplacements et rencontres, hors presse.

Pour ceux qui ont quitté le Palais-Bourbon en entrant au gouvernement, les congés seront également mis à profit pour effectuer une transition avec leur suppléant, chargé de les remplacer dans l'hémicycle dès la rentrée parlementaire.

"Après mes vacances, je prendrai du temps en août pour m'occuper des tâches administratives restantes, comme transférer la permanence parlementaire et les assurances au nom de mon remplaçant." Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées à franceinfo

S'ils ont chamboulé leurs congés, les nouveaux ministres interrogés par franceinfo l'assurent : ils n'ont rien demandé de tel à leurs équipes. "Ils m'ont demandé s'ils devaient revoir leurs vacances, j'ai dit non. Mon tempo n'a pas à être imposé aux autres", glisse Prisca Thévenot. Elle et ses collègues du gouvernement savent qu'ils auront besoin de collaborateurs en pleine forme, dans quelques semaines, pour une rentrée politique qui s'annonce très chargée.