VIDEO. Nathalie Loiseau "n'a jamais eu de convictions d'extrême droite", affirme Elisabeth Borne

"Je suis convaincue que Nathalie Loiseau, qui porte des valeurs de progrès, n'a jamais eu de convictions d'extrême droite", affirme la ministre des Transports, Elisabeth Borne, mercredi 24 avril sur franceinfo. Elle réagissait à la polémique née de la présence de la tête de liste LREM aux européennes sur une liste d'extrême droite à Sciences Po en 1984.



"Je vois bien la polémique que certains essaient de créer, notamment Laurent Wauquiez, a poursuivi Elisabeth Borne. Il ne faut pas vouloir détourner non plus le débat des vrais sujets. Je comprends bien que Laurent Wauquiez, dont on ne comprend pas forcément le projet, veuille ainsi détourner l'attention."

"Ce n'est pas la peine d'essayer de nourrir cette polémique"

"Nathalie Loiseau n'a jamais été d'extrême droite, elle a expliqué qu'elle avait été dans sa jeunesse, il y a 35 ans, sur une liste où il s'est avéré qu'un certain nombre d'autres candidats ont ensuite rejoint l'extrême droite", mais "je peux vous assurer qu'elle n'a jamais eu des convictions d'extrême droite, ce n'est pas la peine d'essayer de nourrir cette polémique", a souligné la ministre des Transports.

Nathalie Loiseau a regretté mardi au micro de franceinfo avoir été présente sur cette liste, "une vraie connerie" et une "erreur de jeunesse" selon elle.