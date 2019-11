Ticket de caisse : la fin du papier ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

De plus en plus, au moment de passer en caisse, on vous propose de vous envoyer le ticket de caisse par mail. Le ticket de caisse version papier pourrait en effet bientôt disparaître. À partir de 2020, le gouvernement veut interdire progressivement son impression, en commençant par le supprimer pour les achats de moins de 10 €. Certaines enseignes ont anticipé la loi et proposent déjà d'envoyer le reçu par mail. Les clients, eux, sont convaincus.

Moins d'eau consommée, mais plus de gaz à effet de serre

L'objectif de cette mesure est de réduire l'utilisation abusive de papier. Chaque année, un hypermarché produit 849 km de tickets de caisse. Mais l'envoyer par mail n'est pas forcément plus écologique. Cette méthode consomme moins d'eau, mais produit plus de gaz à effet de serre qu'un ticket imprimé. Pour ceux qui ont du mal à se passer de ticket au moment de l'achat, il sera toujours possible de le réclamer en caisse.

Le JT

Les autres sujets du JT