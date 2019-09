Sécurité sociale : le déficit atteint les 5,4 milliards d'euros

Les comptes de la Sécurité sociale sont dans le rouge, avec 5,4 milliards d'euros de déficit. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Il y a un an, la ministre de la Santé Agnès Buzyn prévoyait un retour à l'équilibre. Finalement, les comptes ont replongé. En cause, une croissance bien plus faible que prévu, donc moins de recettes dans les caisses de l'État. Mais ce n'est pas la seule explication.

Retour à l'équilibre prévu à partir de 2023

"La raison principale ça reste quand même les mesures prises en 2018 en réponse à la crise des 'gilets jaunes' : la défiscalisation des heures sup, l'exonération des heures complémentaires...", précise Claude Le Pen, économiste de la santé à l'Université Paris-Dauphine. Les mesures décidées par le gouvernement coûteront dès cette année un peu plus de 2 milliards d'euros à la branche retraite de la Sécurité sociale. En quarante ans, les comptes ne sont passés dans le vert qu'une seule fois. Le gouvernement ne prévoit un retour à l'équilibre qu'à partir de 2023.

