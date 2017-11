Remaniement : en entrant au gouvernement, Olivier Dussopt "n'est plus membre du PS", annonce la direction du parti. Suivez notre direct

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GOUVERNEMENT

: Sur Twitter, plusieurs personnalités commentent l'arrivée au gouvernement d'Olivier Dussopt, au poste de secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique.



: "Là où je suis surpris –parce que je suis ami avec Olivier Dussopt, on a siégé dans le même groupe jusqu’à hier– c’est que j’ai du mal à comprendre le processus de certains qui, jusqu’à hier, critiquaient le gouvernement et rentrent au gouvernement", a réagi le député PS du Val d'Oise, François Pupponi, sur franceinfo.

: Agée de 49 ans, elle est diplômée de l'École polytechnique, de l'École des Ponts ParisTech et du Collège des ingénieurs. La passation de pouvoirs aura lieu demain à 10h45, a précisé Bercy.





: Delphine Gény-Stéphann, nommée secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Bruno Le Maire, est une ingénieure des Ponts qui a débuté sa carrière à la direction du Trésor avant de rejoindre le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain en 2005.







(Jean CHISCANO / SAINT-GOBAIN / AFP)





: "En entrant au gouvernement, Olivier Dussopt n'est plus membre du PS", déclare Rachid Temal, coordinateur du Parti socialiste.



: Julien Aubert indique que les Républicains vont "dénoncer" cette situation. "On nous a fait un laïus sur le non-cumul des mandats (...) Et là, on vous invente celui qui est capable de gérer un parti de 400 000 personnes dont on sait très bien que c'est une cacophonie à l'intérieur ; et capable de gérer un Parlement composé pour beaucoup de nouveaux députés."



: "Il va être juge et partie, c'est une mauvaise décision. Ça fait beaucoup pour un seul homme", dénonce sur franceinfo Julien Aubert, vice-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale après l'annonce du maintien de Christophe Castaner à son poste de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.



: Diplômé de Sciences Po et de HEC, Benjamin Griveaux a été conseiller politique de Dominique Strauss-Kahn de 2003 à 2007. Il a intégré le think thank A gauche créé par DSK. "On était dans les locaux de Michel Rocard, qui passait tous les soirs et nous racontait l'histoire du syndicalisme, entre un whisky et une cigarette", raconte-t-il, cité par Le Point.

: Le nouveau porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, va quitter son secrétariat d'Etat à Bercy pour se consacrer à plein temps à sa nouvelle fonction, indique Le Point.







(LUDOVIC MARIN / AFP)



: Delphine Gény-Stephann, issue de la société civile, a travaillé pour les entreprises Saint-Gobain et Thalès. Elle secondera Bruno Le Maire à Bercy.



: Olivier Dussopt s'est rapproché de Manuel Valls durant le précédent quinquennat et est devenu l'un de ses porte-paroles à la primaire citoyenne de 2017.



: Olivier Dussopt, 39 ans, est député socialiste de l'Ardèche. Proche de Manuel Valls, il est diplômé de Sciences Po Grenoble et a été le benjamin de l'Assemblée nationale en 2007, raconte L'Opinion (article payant). Au PS, il a milité aux côtés d'Henri Emmanuelli puis a été le porte-parole de Martine Aubry en 2011.







(MAXPP)



: Après sa nomination à la tête de LREM, Christophe Castaner avait annoncé qu'il "voulait poursuivre" sa tâche au gouvernement où il ne pensait pas "avoir démérité". Voici son portrait.





(SARAH ALCALAY / SIPA)



: Delphine Gény-Stephann est nommée secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire.

: Le député PS Olivier Dussopt est nommé secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique.







(MAXPP)



: Benjamin Griveaux nommé porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner garde le secrétariat d'Etat aux Relations avec le Parlement