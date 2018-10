Démission de Gérard Collomb : "Le système Macron c'est de plus en plus une pagaille politique"

Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, a réagi mardi sur franceinfo à la démission de Gérard Collomb. Il juge que le gouvernement d'Emmanuel Macron, "c'est cacophonie, inexpérience et amateurisme".

L'Élysée a pris acte de la démission de Gérard Collomb. Emmanuel Macron attend désormais les propositions du Premier ministre après la décision du ministre de l'Intérieur. "On est obligé de constater que le système Macron c'est de plus en plus une pagaille politique et un désordre institutionnel", a réagi mardi 2 octobre sur franceinfo Brice Hortefeux, ancien ministre de l’Intérieur, eurodéputé LR et vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

"Cacophonie, inexpérience et amateurisme"

Brice Hortefeux juge que " le système Macron est assez original". Il note que "sept ministres en 16 mois ont quitté le gouvernement sous la contrainte, sans prévenir le président, soit en fixant son propre calendrier comme on pose ses congés".

Selon lui, "le président de la République n'a pas intégré que le ministère de l'Intérieur est un système à temps complet. Les Français ont la conviction que le ministre de l'Intérieur doit consacrer tout son temps et son énergie."

Le gouvernement d'Emmanuel Macron et les différentes affaires qui le touchent, "c'est cacophonie, inexpérience et amateurisme", estime Brice Hortefeux.