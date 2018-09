Après la démission de Nicolas Hulot, impopularité record pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe, selon un nouveau sondage

Les sujets qui préoccupent le plus les Français sont la protection sociale (à 18%, stable) et le chômage et l'emploi (18%, -3 points), suivis par l'immigration (15%, +1 point) et l'environnement (9%, +4 points).

Le président Emmanuel Macron à l'Elysée, le 5 septembre 2018. (THIBAULT CAMUS / AFP)