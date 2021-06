Gérald Darmanin a présenté, mardi 29 juin, ses "excuses aux Français qui n'ont pas reçu la propagande" électorale pour les premier et second tours des élections régionales et départementales. Le ministre de l'Intérieur, qui répondait, à l'Assemblée nationale, à la députée LR Véronique Louwagie, a reconnu une nouvelle fois qu'il y avait eu "des dysfonctionnements" et a "présenté et représenté (ses) excuses aux Français qui n'ont pas reçu la propagande".

"Il y a eu des dysfonctionnements vraiment graves et préoccupants", a admis de son côté le Premier ministre Jean Castex, répondant à la présidente du groupe PS Valérie Rabault. "C'est la première fois qu'il y a un tel fiasco (...) vous nous devez des explications", s'est exclamée Valérie Rabault.

Le ministre de l'Intérieur a fini par proposer de confier rapidement à l'Etat la mise sous plis et la distribution de la propagande électorale, afin que cela s'applique pour l'élection présidentielle de 2022 et éviter de nouveaux dysfonctionnements. "Nous aurions intérêt à le faire assez vite pour l'élection présidentielle", a-t-il dit.