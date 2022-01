Sécurisation des lieux de culte : Darmanin annonce une enveloppe de quatre millions d'euros

De l'argent pour sécuriser les lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, jeudi 13 janvier, enveloppe de quatre millions d'euros pour la sécurisation des lieux de culte en France, notamment pour financer des moyens de vidéo-protection. "En tant que ministre des cultes, mon travail c'est de les protéger. Alors on augmente les moyens qui permettent d'équiper notamment en vidéo-protection les lieux de culte", a indiqué Gérald Darmanin, devant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Romainville (Seine-Saint-Denis), cible "d'effractions", de "vols" et d'un "certain nombre de désagréments" dans la nuit de dimanche à lundi.

Des actes antireligieux globalement en baisse

Une église à Bondy a également été visée. Deux enquêtes ont été ouvertes pour retrouver les auteurs, avait précisé le ministre mercredi. "Aujourd'hui, c'est une enveloppe de quatre millions d'euros qui est donnée et notamment à l'Eglise catholique si elle le souhaite et indépendamment de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat", a-t-il ajouté. Cette enveloppe est financée par le Secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Depuis janvier 2021, 1 400 actes antireligieux (injures, vandalisme, profanations) ont été recensés en France, en baisse de 17% par rapport à l'année précédente. 1 380 faits ont été enregistrés entre janvier et octobre, selon le ministère de l'Intérieur: 686 actes antichrétiens ont eu lieu en 2021, contre 921 en 2019, soit une baisse de 25%. Concernant les actes antisémites, le ministère de l'Intérieur a enregistré une baisse de 15%, 523 en 2021 contre 617 en 2019. Les actes antimusulmans sont en hausse de 32% (171 contre 129 en 2019).