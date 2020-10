Gérald Darmanin se dit "choqué" par les rayons de "cuisine communautaire" dans les hypermarchés

Le ministre a également dénoncé la "responsabilité" du "capitalisme français, mondial" dans le développement du "communautarisme".

Ses propos font vivement réagir. Invité de BFMTV mardi 21 octobre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit personnellement "choqué" par les rayons de "cuisine communautaire" dans les hypermarchés, provoquant d'importantes réactions sur les réseaux sociaux.

"Ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y a un rayon de telle cuisine communautaire, c'est comme ça que ça commence le communautarisme", a déclaré Gérald Darmanin, précisant bien qu'il ne s'agissait que de son opinion personnelle. "Heureusement que toutes mes opinions ne font pas partie des lois de la République", a-t-il poursuivi.

Le ministre de l'Intérieur a assuré plus tard au cours de l'émission qu'il visait les rayons des supermarchés, et non les produits eux-mêmes.

Je comprends très bien que la viande halal soit vendue dans des supermarchés, ce que je regrette, ce sont les rayons. Pourquoi dois-je faire un rayon différent ? J'ai donc le rayon pour les musulmans, le rayon casher puis tous les autres... Pourquoi des rayons spécifiques ?Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieurà BFMTV

Le ministre a poursuivi en dénonçant la "responsabilité" du "capitalisme français, mondial" dans le développement du "communautarisme". "Ce n'est pas parce qu'on a des parts de marché en flattant quelques bas instincts qu'on a rendu service au bien commun", a-t-il estimé, évoquant "de grandes entreprises" qui "ont organisé parfois le marketing direct" pour "gagner de l'argent sur le communautarisme".

"Il a décidé d'allumer mille incendies"

Ces paroles n'ont pas manqué d'indigner des journalistes et internautes sur les réseaux sociaux, dans le contexte de l'attentat près du collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Gérald Darmanin "a décidé d'allumer mille incendies", a notamment réagi le journaliste de Libération Ramsès Kefi. "Je n'arrive pas à croire à ce que j'entends là", a poursuivi son confrère Etienne Baldit. Ilyes Ramdani, reporter de Mediapart, a quant à lui exprimé sa "sidération" en entendant ces propos.

Il a décidé d'allumer mille incendies pour faire oublier un truc basique : il est Ministre de l'Intérieur - donc un peu responsable de la sécurité. A part supprimer la mortadelle Fleury Michon Halal et la sauce Samouraï, c'est quoi son plan sinon ? https://t.co/J6f5WAd8Y1 — Ramsès Kefi (@Rkefi) October 20, 2020

Darmanin s’en prend désormais aux rayons halal, casher et autres dans les supermarchés. « C’est comme ça que commence le communautarisme ».



Je n’ai ni vanne, ni tweet, ni rien. Juste de la sidération. Cet homme est ministre de l’Intérieur. — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) October 20, 2020

Selon Gérald Darmanin, les rayons halal (et casher, m'enfin surtout halal j'ai l'impression) des enseignes de grande distribution ne sont donc pas "patriotes" ? Je n'arrive même pas à croire à ce que j'entends là https://t.co/P96swHWr1z — Etienne Baldit (@EtienneBaldit) October 20, 2020

Côté politique, la sénatrice socialiste de l'Oise et ancienne ministre Laurence Rossignol a réagi mercredi matin. "Dans le viseur du ministre de l'Intérieur : les rayons halal, thaï, kasher, indien, asiatique... Sans oublier le rayon bio, ce repère de la cuisine communautaire amish !", a-t-elle déclaré sur Twitter.