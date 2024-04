Conflit au Proche-Orient : Gérald Darmanin demande un renforcement de la sécurité devant lieux de culte et écoles juifs

Le ministre demande aux préfets de prévoir une présence "statique et visible" des forces de l'ordre devant les lieux de culte et édifices "les plus sensibles ou emblématiques".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé dimanche 14 avril aux préfets de renforcer la sécurité devant les lieux de culte juifs ainsi que devant les écoles confessionnelles, au lendemain de l'attaque menée par l'Iran contre Israël et en prévision des fêtes de Pessah.

Le ministre demande aux préfets de prévoir une présence "statique et visible" des forces de l'ordre devant les lieux de culte et édifices "les plus sensibles ou emblématiques". "Les forces de sécurité (police et gendarmerie, ndlr) ne pourront naturellement assurer seules ces missions", écrit le ministre dans un télégramme daté. "Aussi, il vous revient de réquisitionner les militaires de Sentinelle à cette fin", ajoute-t-il.

Le ministre de l'Intérieur demande aussi que soient mises en place, devant les écoles confessionnelles et dès lundi, "des gardes statiques systématiques aux heures d'entrée et sortie des élèves". Gérald Darmanin appelle aussi à instaurer des "passages réguliers des forces de police et de gendarmerie" devant les "commerces spécialisés". Cette décision a été prise en raison du "niveau très élevé de la menace terroriste" et du "maintien à un haut niveau des actes à caractère antisémite".