Violences des mineurs : Gabriel Attal annonce un "contrat de droits et d'obligations" entre les écoles et les familles d'élèves

"C'est une manière de réaffirmer très fortement et symboliquement les choses." Invité de BFMTV, le Premier ministre Gabriel Attal a donné des précisions, dans la soirée du jeudi 18 avril, sur le contrat d'engagement à respecter l'autorité et les valeurs de la République entre les parents, les établissements et les élèves, dont il avait annoncé la création le matin même, depuis le parvis de l'hôtel de ville de Viry-Châtillon (Essonne).

En déplacement dans cette ville de région parisienne marquée par la mort du jeune Shemseddine, 15 ans, tabassé près de son collège, Gabriel Attal a déroulé la feuille de route de son gouvernement sur un "Grenelle" des violences des mineurs, répartie en trois volets (judiciaire, parents et écrans, prévention).

Un contrat qui "pourra ouvrir à des sanctions"

Ce document vise à "rappeler à chaque famille ses droits et ses obligations vis-à-vis de l'institution scolaire et de l'éducation de ses enfants", a expliqué le Premier ministre sur BFMTV, qui était ministre de l'Education jusqu'en janvier. "Pourquoi est-ce qu'il faut un contrat ? Parce que c'est important de rappeler à chaque famille ses droits et ses obligations vis-à-vis de l'institution scolaire et de l'éducation de ses enfants", a-t-il développé. Le Premier ministre a dit qu'il "trouverait logique" que l'élève le signe aussi.

Ce "contrat de droits et d'obligations", à signer à chaque rentrée, "pourra ouvrir à des sanctions" notamment en cas "de défaut manifeste d'assiduité" ou "de non-participation des parents à l'éducation de leurs enfants", a-t-il détaillé jeudi soir. Il "entrera en vigueur (...) à la rentrée de septembre", a souligné Gabriel Attal sur BFMTV. Cependant, les contours d'un tel contrat restent à définir, en concertation avec "les chefs d'établissement, représentants des enseignants, parents d'élèves". Cette idée s'inspire de la charte des parents proposée par un récent rapport sénatorial.