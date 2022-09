La sobriété énergétique est "une absurdité", dénonce Marine Le Pen, qui réclame une baisse de la TVA sur l'énergie

L'élue du Rassemblement National affirme qu'une baisse de la TVA sur l'énergie est la "seule solution pour retrouver des prix stables et supportables".

"Venir nous vendre la sobriété comme seul argument pour répondre à la crise qui s'annonce, c'est une absurdité sur le plan énergétique", affirme Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, invitée mardi 20 septembre sur France Inter. Selon elle, "c'est extrêmement léger et difficile à appliquer". Elle en veut pour preuve le fait que la sobriété ne résoudra pas l'inflation alimentaire. "On va proposer aux Français de manger moins ?", ironise Marine Le Pen, pour qui l'appel à la sobriété du gouvernement "est l'argument de ceux qui n'en ont pas".

La députée RN dénonce également "la politique du chèque permanent" de l'exécutif, "la pire des solutions", et le bouclier tarifaire. "Ce n'est pas de l'argent magique, il n'y a personne qui le fabrique dans les arrière-cuisines de madame Borne", dénonce Marine Le Pen qui rappelle qu'en bout de chaîne, cela "sortira de la poche des Français". "Cette méthode est une méthode erronée", insiste-t-elle.

Baisser la TVA sur l'énergie à 5,5%

Pour Marine Le Pen, "il n'y a qu'une seule solution pour retrouver des prix stables et supportables, c'est baisser la TVA sur l'énergie". "L'énergie, poursuit-elle, est un bien de première nécessité et si c'est un bien de première nécessité, alors la TVA doit être à 5,5% et pas à 20%". L'élue RN met en garde les Français : "Ils vont s'en rendre compte cet hiver s'ils sont obligés de baisser le chauffage, de subir des coupures d'électricité, des rationnements, que l'énergie est un bien de première nécessité".

Marine Le Pen, qui avait déjà formulé cette proposition lors de la campagne présidentielle, estime son coût à "la moitié de ce que coûte actuellement le bouclier tarifaire mis en œuvre" par le gouvernement.