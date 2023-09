Affaire des assistants parlementaires du FN : procès requis contre Marine Le Pen et 26 autres personnes, dont son père Jean-Marie

La cheffe de file du Rassemblement National et son père sont soupçonnés d'avoir d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016. Le maire de Perpignan Louis Aliot et l'ex-numéro 2 du parti Bruno Gollnisch sont également visés.

Article rédigé par franceinfo avec AFP France Télévisions

Temps de lecture : 1 min

La députée du Rassemblement national, Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 18 juillet 2023. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

[RECTIFICATIF. Nous rapportions plus tôt que 24 personnes étaient concernées par cette demande de procès dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. En réalité, 27 personnes le sont. Nous présentons nos excuses à nos lecteurs.] De nouveaux ennuis judiciaires pour le RN. Le parquet de Paris a requis un procès contre le Rassemblement national et 27 personnes liées au parti, dont Marine Le Pen et son père Jean-Marie, soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016, a-t-il annoncé vendredi 22 septembre. Le parquet demande que la cheffe de file du RN (ex-Front National) soit jugée par le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et complicité. Il a aussi requis aussi un procès pour le maire de Perpignan Louis Aliot et l'ex-numéro 2 du parti Bruno Gollnisch. Dans cette affaire, le parti d'extrême droite a mis en place un système généralisé pour rémunérer ses permanents avec des fonds européens, en les faisant salarier comme assistants de ses eurodéputés, mais sans que leur travail ait un lien avec les activités du Parlement européen. Jeudi, le RN et Marine Le Pen ont annoncé avoir accepté de verser près de 330 000 euros au Parlement européen pour l'emploi indu de deux assistants. L'objectif du parti d'extrême droite est d'éviter une "exécution forcée" de ce remboursement. Marine Le Pen est soupçonnée d'avoir salarié avec les fonds européens au bénéfice du FN (devenu RN) sa cheffe de cabinet au parti Catherine Griset et son garde du corps Thierry Légier. L'ancienne candidate à la présidentielle réaffirme "n'avoir commis aucune infraction ni irrégularité dans l'emploi de ses deux assistants parlementaires", selon son avocat.