Fronde des policiers : pour Olivier Faure (PS), Gérald Darmanin, Frédéric Veaux et Laurent Nuñez "devraient démissionner"

Gérald Darmanin a rencontré, dans la soirée du jeudi 27 juillet, les syndicats de police. Évoquant un "triumvirat" constitué par le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale (DGPN), Frédéric Veaux, et le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, Olivier Faure a estimé que les trois hommes "défient les règles républicaines et les grands principes qui nous régissent : l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs et l'égalité des citoyens devant la loi". Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, vendredi 28 juillet.

"Est-ce qu'il y a encore un pilote à l'Élysée ?"

Alors que Frédéric Veaux et Laurent Nuñez ont tous les deux indiqué être contre le fait qu'un policier puisse être placé en détention provisoire dans l'attente d'un éventuel procès pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, Gérald Darmanin s'est dit "ouvert" à "réfléchir" sur le sujet, selon les propos de David Le Bars, secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale (SNCP). "Puisque le ministre de l'Intérieur n'est plus, visiblement, que le collaborateur de sa propre administration, est-ce qu'il y a encore un pilote à l'Élysée ?", a interrogé Olivier Faure, y voyant un enjeu sur "l'autorité de l'État".

"Vous avez aujourd'hui des institutions républicaines qui sont parfaitement remises en cause", a déploré le premier secrétaire du PS. Des remises en cause "assumées par le ministre de l'Intérieur qui, comme le DGPN et le préfet de police de Paris, devraient démissionner", a estimé Olivier Faure.