Financement de la vie publique : plus de 66 millions d'euros seront versés aux partis et groupements politiques pour 2022

Un total de 66 155 387,84 euros va être versé aux partis et groupements politiques au titre de l'aide publique pour 2022, indique un décret paru mardi 1er février au Journal officiel. Cette aide publique est calculée en fonction de la représentation au Parlement de chaque parti et groupements politiques.

Dans le haut du tableau, on retrouve ainsi La République en marche, avec une aide publique de près de 21 millions d'euros (20 981 736,92 €), puis Les Républicains avec 13 millions d'euros (13 048 417,84 €) et le Parti socialiste avec près de 6 millions (5 946 460,24 €). Viennent ensuite le Rassemblement national avec un peu plus de 5 millions d'euros (5 179 574,67 €), un montant presque identique à celui du Mouvement démocrate avec (5 056 240,40 €), et La France insoumise avec plus de 4 millions (4 385 899,28 €).

L'Union des démocrates, radicaux et libéraux recueille de son côté près de 4 millions d'euros (3 959 891,98 €), Europe Ecologie-Les Verts un peu plus de 2 millions (2 167 531,31 €), une somme légérement supérieur à celle du Parti communiste français (2 163 162,27 €). De leurs côtés, Régions et peuples solidaires engrange 799 091,92 euros, le Parti radical de gauche 604 050,32 euros et Debout la France 505 131,83 euros.

Des pénalités pour non-respect de la parité

Les partis qui n'ont pas respecté l'obligation de parité des candidatures lors du renouvellement général de l'Assemblée nationale, en 2017, tombent sous le coup de pénalités qui réduisent l'aide publique dont ils bénéficient. La plus importante, d'un montant de 1 787 354,47 euros, frappe Les Républicains. Vient ensuite La France insoumise avec une pénalité de 252 443,04 euros.