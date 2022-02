Actes visant les musulmans : SOS Racisme dénonce la "libération de la parole raciste portée par Eric Zemmour"

Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, dénonce sur Twitter "la libération de la parole raciste portée par Eric Zemmour et compagnie" dont les "symptômes" sont, selon lui, les actes de vandalisme qui ont visé les musulmans ces derniers jours à Agen et à Toulouse, rapporte France Bleu Occitanie.

Commerce halal incendié près d'Agen et tagué de croix gammées, cadavre de #sanglier devant les pompes funèbres musulmanes à #Toulouse. Faits divers? Non! Ce sont des symptômes de la libération de la parole raciste portée par #Zemmour & co. @SOS_Racisme est aux côtés des victimes. pic.twitter.com/YgzwwACjiB