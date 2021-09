Une avocate dépose plainte contre Eric Dupond-Moretti pour "violences psychologiques" et "menaces"

Le ténor des barreaux est-il allé trop loin ? L'avocate Nathalie Tomasini a déposé plainte contre l'actuel ministre de la Justice et ancien avocat pénaliste Eric Dupond-Moretti pour "violences psychologiques" et "menaces", a appris France Télévisions, mercredi 22 septembre, auprès de son avocat. Cette plainte fait suite à un procès pour féminicide qui s'est déroulé à Evreux (Eure) en février 2020.

Lors de ce procès, Eric Dupond-Moretti était avocat de la défense de l'accusé, et Nathalie Tomasini, spécialiste des féminicides, représentait les parties civiles. Lors de cette audience, l'avocat pénaliste aurait "tenu des propos extrêmement dénigrants et violents" à son encontre et à celle de l'autre avocate de la famille de la victime, Janine Bonaggiunta, selon la plainte consultée par le HuffPost. L'avocat de Nathalie Tomasini cite des propos tels que "hystériques", "saloperies de putes", "hontes du barreau" ou encore "commerçantes du malheur" et affirme que plusieurs témoins ont entendu et vu ces faits.

Eric Dupond-Moretti a été nommé garde des Sceaux cinq mois après cette audience. Il dément formellement les accusations de Nathalie Tomasini, selon son entourage, cité par le HuffPost.