Une journaliste de la chaîne d'information en continu a utilisé par erreur des images d'archives. La rédaction ne s'est rendu compte du problème qu'après la diffusion et a retiré le sujet incriminé.

"CNews pris en énorme flagrance de trucage." L'accusation a été lancée sur Twitter par le médiatique Juan Branco, lundi 22 avril. Vidéo à l'appui, l'avocat accuse la chaîne d'information en continu d'avoir utilisé des images d'archives d'un bain de foule d'Emmanuel Macron au Touquet "en faisant croire" qu'il s'agissait d'images récentes. Son tweet, commenté et partagé des milliers de fois, a créé la polémique. Mardi 23 avril, vous nous avez demandé dans le live de franceinfo s'il s'agissait d'une "fake news".

Sur la vidéo de CNews, les images sont présentées comme ayant été filmées dimanche 21 avril. Ce jour-là, Emmanuel Macron est effectivement au Touquet, où il passe le week-end de Pâques dans la villa de son épouse.

.@CNEWS pris en énorme flagrance de trucage, diffusant des images de bain de foule du début du mandat de Macron, en faisant croire qu'il s'agissait d'un déplacement d'hier, en date du 21 avril 2019.



Contactée par franceinfo, Tiphaine Loussouarn, responsable de la communication de CNews, explique que la vidéo problématique résulte d'"une accumulation d'erreurs humaines". Ce que confirme à franceinfo Damien Fleurot, chef du service politique de la chaîne. "Le sujet a été fait par une journaliste du 'desk' à Paris et qui n'était donc pas sur le terrain. En cherchant des images dans le serveur pour monter sa séquence, il y a eu une confusion de sa part. Elle a pris des images d'archives au lieu d'images d'actualité. Et elle n'a pas vu que la date à laquelle les images avaient été mises dans le serveur n'était pas la bonne."

"L'erreur a été constatée à la première diffusion"

Outre l'"erreur" de cette "jeune journaliste pigiste" qui "n'a pas été suffisamment vigilante", selon Tiphaine Loussouarn, il y a aussi eu une "erreur du rédacteur en chef de la chaîne" qui "n'a pas relevé que cette image était ancienne", pointe Damien Fleurot. Même si "cela n'excuse en rien les fautes réelles", le journaliste fait valoir que "les effectifs sont plus légers qu'en semaine" et que "le service documentation n'est pas présent physiquement le week-end".

"L'erreur a été constatée à la première diffusion. Le sujet n'a été diffusé qu'une fois", assure le chef du service politique de CNews. "Il a été enlevé de l'antenne dès qu'on s'en est aperçu", confirme la responsable de la communication de la chaîne. Tiphaine Loussouarn déplore une "erreur grave, lourde de conséquences" pour CNews. Quant à Damien Fleurot, il regrette une "récupération malheureuse" et assure qu'il n'y avait "aucune mauvaise intention" de la part des journalistes.

Des images datant de Pâques 2018

La séquence diffusée par CNews est d'autant plus problématique que les images choisies "ne sont pas des images prétexte", "comme on en utilise parfois dans les sujets télé", souligne Damien Fleurot. Emmanuel Macron y apparaît en effet en tenue de sport et, surtout, il est accompagné de son ancien chargé de la sécurité, Alexandre Benalla.

Les images ont été filmées pendant le week-end de Pâques 2018, comme l'atteste cette vidéo de CNews, réalisée à l'époque et retrouvée par une internaute.

Emmanuel Macron y porte la même tenue : short bleu, polo blanc et sac de sport sur l'épaule. Il est surtout filmé dans la même situation, au même endroit et avec les mêmes personnes, comme l'attestent ces deux captures d'écran. A gauche, celle de la vidéo diffusée pendant le week-end de Pâques 2019. A droite, celle datant de Pâques 2018.

Capture d'écran de deux sujets de CNews sur le week-end d'Emmanuel Macron au Touquet. A gauche, le sujet diffusé le 21 avril 2019. A droite, le sujet diffusé le 31 mars 2018. (CNEWS)

Macron était bien au Touquet pour le week-end

Emmanuel Macron a bel et bien passé le week-end de Pâques en famille dans la maison appartenant à Brigitte Macron. Le président est arrivé samedi soir à la villa Monéjan, après avoir suivi depuis l'Elysée la 23e journée de mobilisation des "gilets jaunes". Et il s'est bien offert un petit bain de foule, dimanche, dans la station balnéaire huppée du Pas-de-Calais, comme le prouve cette vidéo de l'AFP. Emmanuel Macron était d'ailleurs cette fois en bras de chemise.

Alors que de nombreux badauds attendaient dès dimanche matin aux abords de la maison dans l'espoir de le voir, le chef de l'Etat est finalement sorti, entouré de sa garde rapprochée, vers 12h30. Le bain de foule a duré environ un quart d'heure, sur quelques mètres, avant que les journalistes, présents en nombre, soient bloqués par le service d'ordre.