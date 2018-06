VIDEO. "Tu m'appelles monsieur le Président " : Macron recadre un collégien lors des commémorations du 18-Juin

C'est ce qui s'appelle se faire recadrer. "Tu m'appelles monsieur le Président, ou monsieur", a répondu Emmanuel Macron à un jeune qui l'apostrophait en lui demandant "Ça va Manu ?" à l'issue des commémorations de l'Appel du 18-Juin au mont Valérien (Hauts-de-Seine), lundi18 juin.

"Non, ça tu ne peux pas", a lancé le président alors qu'il serrait la main de collégiens ayant assisté à la cérémonie à Suresnes. "Tu es là dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est La Marseillaise et Le Chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République, ou monsieur. D'accord ?", a-t-il ajouté en s'adressant à l'adolescent appuyé à la barrière, face à lui.

"Tu apprends d'abord à avoir un diplôme"

Le jeune, qui avait entonné les premiers mots de L'Internationale à l'approche du chef de l'Etat, s'est alors excusé en lui disant : "Oui, monsieur le Président."

"C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord ? Et à ce moment-là, tu iras donner des leçons aux autres", a ajouté Emmanuel Macron avant de lui tapoter l'avant-bras. Le chef de l'Etat a ensuite poursuivi son bain de foule dans une ambiance bon enfant.