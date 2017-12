VIDEO. Macron répond sur France 2 à l'impatience de Hulot : "Ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain"

Restera ? Restera pas ? Depuis sa nomination au gouvernement, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a parfois donné des signaux contraires. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui, semble en tout cas satisfait de son choix. Dans un entretien exclusif accordé à France 2 cette semaine, et qui sera diffusé dans le journal de 20 heures, dimanche 17 décembre, le chef de l'Etat vante un ministre qui "agit".

"Il apprend les contraintes de l'exercice politique"

"Nicolas Hulot, il a son tempérament : c'est un engagé. (...) Il a été un grand reporter de la cause écologique, ensuite il a été un activiste, il a créé une fondation... Là, il apprend aussi les contraintes de l'exercice politique : c'est qu'on est tous les jours les mains dans la glaise, et que ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain", commente Emmanuel Macron, alors que Nicolas Hulot avait fait part, il y a encore quelques jours, de son "impatience".

[Etre ministre], c’est éprouvant car j’ai en permanence ce dilemme : l’impatience par rapport à l’urgence des questions climatiques, et la réalité de la mise en œuvre de la gouvernance Nicolas Hulot à "20 minutes"

"C'est un inquiet, c'est pour ça que je l'ai choisi, reprend Emmanuel Macron dans cet entretien avec Laurent Delahousse. Moi, j'ai besoin de gens qui vivent dans le creux de leur ventre la nécessité de changer, de prendre des décisions, d'aller les expliquer, et de faire. Je ne veux pas des gens qui soient assis et contents d'être ministres. Je veux des gens qui agissent." Et de conclure à propos de Nicolas Hulot : "Il est inquiet, il n'est jamais satisfait", mais "il agit".